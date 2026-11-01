Empresarios recorren Aduana Puente Colombia

Empresarios del Eje Nuevo León-Jalisco recorrieron las instalaciones de la Aduana del Puente Colombia, con el fin de constatar la colaboración entre autoridades neolenesas y Laredo, Texas, Estados Unidos, y la tecnología de punta empleada.

Cruzaron a Laredo para hacer la inspección con agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, debido a sus siglas en inglés), dicha ciudad texana y la Coorporación para el Desarrollo de la Zona Fronteriza de Nuevo León (Codefront).

Antes, el gobernador de esta entidad, Samuel García, anunció un descuento del 50 por ciento en los derechos de la Aduana para fomentar su uso, los cruces y la exportación.

El alcalde de Laredo, Víctor Treviño, destacó la voluntad del mandatario estatal para eficientar el Puente Colombia y afirmó que su acción constituye un ejemplo de lo que se puede lograr cuando existe cooperación binacional.

“Debemos seguir fortaleciendo esta alianza para convertir el corredor Colombia-Laredo en uno de los cruces comerciales más eficientes y competitivos de Norteamérica. Gobernador (Samuel) García, gracias nuevamente por su liderazgo y comprender que el progreso económico no conoce fronteras”, comentó.

Invitó a continuar construyendo una relación a partir de la confianza, el respeto y los beneficios mutuos. “Porque cuando trabajamos juntos, ganamos todos, gana Nuevo León, gana Laredo, gana México y ganan los Estados Unidos. Juntos logramos más”, agregó.

De forma reciente, la Aduana del Puente Colombia ha sido reforzada con 100 agentes de la Guardia Nacional (GN), de la Fuerza Civil y de más de 750 efectivos.