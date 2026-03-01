Empresas de EU siguen operando en Jalisco

A cinco días del operativo contra el narcotráfico, la American Chamber Mexico (Amcham), capítulo Guadalajara, dijo que las empresas estadounidenses afiliadas a ellos operan con normalidad.

“Las operaciones en la Zona Metropolitana de Guadalajara y en destinos estratégicos como Puerto Vallarta se desarrollan con normalidad, incluyendo la actividad turística y de servicios vinculada a la presencia empresarial en la región».

En un comunicado, explicó que «existen condiciones de certidumbre para la continuidad y crecimiento de sus proyectos tras los incidentes ocurridos el pasado 22 de febrero».

Agregó que a la fecha las compañías “no reportan afectaciones relevantes a sus cadenas de suministro ni a sus planes de inversión en la entidad”.

El organismo expuso que los directivos mantienen una coordinación institucional y comunicación oportuna con autoridades, lo que contribuyen a preservar un entorno estable para la actividad productiva de la zona.

El presidente de la Amcham, Capítulo Guadalajara, Ernesto Sánchez Proal, dijo: “Estamos enfocados y estamos trabajando. Las empresas afiliadas han demostrado capacidad de respuesta y responsabilidad con sus colaboradores, sus clientes y sus comunidades. Seguimos adelante, con responsabilidad y total compromiso con Jalisco y con México».