Empresas piden alto a robos ante omisión de gobiernos

En conferencia de prensa, los presidentes de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), José Abugaber; de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), Miguel Ángel Martínez Millán; de la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat), Lucio Rodríguez; de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, José Zozaya; de la Asociación Mexicana de Agentes Navieros, Norma Becerra, pidieron al gobierno actuar y dejar de ser omiso.

“Esto no puede seguir así, no podemos seguir permitiendo que nos roben y menos aún que lastimen o incluso maten a los operadores; los delincuentes actúan con total impunidad y eso no debe permitirse. Urgimos a los gobiernos a tomar cartas en el asunto para resolver lo más pronto posible este problema, no pueden ser insensibles u omisos ante la violencia”, dijo Abugaber.

“Hago un enérgico llamado a las autoridades municipales estatales y federales a trabajar en coordinación para atender con urgencia esta situación que representa pérdidas millonarias a la industria y a las empresas, lo cual impacta en los bolsillos de la gente que vive en zonas marginadas”, añadió.

El líder de los industriales recordó que “entre enero de 2018 y noviembre de 2023, hubo 85 mil robos a transportistas, de los cuales 60 mil 300 son del fuero común y 24 mil 700 del fuero Federal. Sobre todo este problema se concentra en el Estado de México, en su mayor porcentaje, seguido de Puebla, Guanajuato, Michoacán y Jalisco”.

Estimó que en 2022, cuando hubo 13 mil 265 robos al transporte, las pérdidas ascendieron a “siete mil millones de pesos, considerando las mercancías, el daño de equipos y las propias acciones para garantizar la seguridad de las unidades, 19 millones de pesos diarios por robo al transporte de carga”.