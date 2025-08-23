En 15 días se sabrá si Putin se reúne con Zelensky

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que en “las próximas dos semanas” se sabrá si el líder ruso, Vladímir Putin, se reúne con el ucraniano, Volodímir Zelensky, para buscar una solución pacífica a la guerra de Ucrania.

“En las próximas dos semanas descubriremos qué camino tomará (Putin)”, dijo sobre su homólogo ruso cuando fue preguntado por el curso de las negociaciones en las que ha tomado un papel activo.

Tras reunirse con ambos líderes por separado, el mandatario planteó que Putin y Zelensky celebren una cumbre bilateral en la que se sienten las bases para un acuerdo duradero que ponga fin a las hostilidades.

La fecha y la localización de esta reunión serán elegidas por las partes, aunque ambas han asegurado estar preparadas para el encuentro.

Moscú ha enfriado esta posibilidad al asegurar que el líder ucraniano se niega a aceptar las condiciones que pide y al proponer su capital como lugar de la reunión, después de más de tres años de guerra.