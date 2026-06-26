En 2 días suman 124 registros para coordinador estatal

La secretaria de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, informó que en los primeros dos días de registro se presentaron 124 aspirantes a las coordinaciones de la Defensa de la Transformación, tan solo por parte del partido guinda.

“33 han sido registros aquí presenciales por parte de Morena, más los del PT y los del Verde, y 91 registros se han realizado en línea. Es lo que llevamos ahorita registrado en el sistema de Morena, es decir, vamos con 124 aspirantes”, detalló.

Citlalli Hernández destacó que ha sido un proceso transparente y de unidad.

“Ha sido, digamos, una sorpresa incluso para nuestros aspirantes. Me parece que el ambiente ha sido de mucha confianza en nuestro proceso, y se los agradecemos a todas y todos los aspirantes”.

Dijo que en los próximos días, de aquí hasta el sábado que concluye la etapa de registros, se espera que se siga avanzando “rumbo al fortalecimiento de la unidad y de nuestras tareas territoriales”.

Así también, las organizaciones Que Siga la Democracia y Construyendo Sociedades de Paz son las señaladas por financiamiento irregular en el documento de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que recibió el INE la noche del martes, apenas unas horas antes de que se avalaran sus proyectos para obtener el registro como nuevos partidos políticos.

Fuentes al interior del Instituto Nacional Electoral (INE) confirmaron la confidencialidad del documento, que solo se repartió de manera física entre las consejerías y se daría a conocer su contenido hasta la sesión extraordinaria de las 16 horas de este jueves.

Las organizaciones señaladas por la UIF tuvieron un financiamiento sospechoso al recibir depósitos bancarios de grandes cantidades y transferencias de empresas que han sido sancionadas con irregularidades financieras ante la autoridad fiscalizadora.

Le cierran puerta a Salgado

Por otra parte, al senador con licencia, Félix Salgado Macedonio, le fue cerrada la puerta en definitiva a las aspiraciones de participar en la encuesta para seleccionar a quien coordinará la Defensa de la Transformación en Guerrero y posteriormente obtendrá la candidatura al gobierno de esa entidad.