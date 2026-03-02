En 2 meses aseguran 10 toneladas de cocaína

La Secretaría de Marina (Semar) informó que en los dos primeros meses de este año ha asegurado cerca de 10 toneladas de cocaína en el mar, además de casi cuatro toneladas de metanfetaminas y más de 70 toneladas de precursores químicos.

También los navales brindaron apoyo en la detención de mil 872 presuntos infractores y han salvado 30 vidas en operaciones de búsqueda y rescate.

La dependencia dio a conocer los resultados obtenidos durante el 2026, en el marco de las operaciones marítimas, aéreas y terrestres que realiza el personal naval en coordinación interinstitucional en apoyo al fortalecimiento de la seguridad en el país.

Destacó que aseguraron un semisumergible o embarcación de bajo perfil, dos embarcaciones con dos motores fuera de borda, a 11 presuntos infractores de la ley a bordo y aproximadamente mil 43 litros de combustible, del que no se pudo acreditar su legal procedencia.

En el ámbito terrestre, se ha logrado el aseguramiento de cinco laboratorios clandestinos donde fueron neutralizadas casi cuatro toneladas de presunta metanfetamina y más de 70 toneladas de precursores químicos para la elaboración de drogas sintéticas.