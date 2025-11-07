En 2025 han sido asesinados 54 menores

En el transcurso de este año, un total de 54 menores de edad, de ambos sexos, han sido víctimas de homicidios dolosos, en delitos que competen al fuero común y 144 han sido privados de su libertad, informó la Fiscal General del Estado.

Sobre las desapariciones de los 144 adolescentes, se documentó que en 78 casos, estos han sido localizados sanos y salvos y solo en seis casos fueron encontrados muertos, por lo que se trabaja en la localización del resto.

Las autoridades judiciales aclararon que esta estadística de menores de edad víctimas de un delito solo corresponde a los hechos en los que la Fiscalía General del Estado tiene competencia, puesto que se tienen casos en el fuero federal.

El miércoles pasado se conoció que familiares de ocho de los 13 civiles abatidos en un enfrentamiento con las fuerzas federales y estatales, en la sindicatura de la Brecha, Guasave, han sido identificados por sus familiares y reclamados sus cuerpos para ser sepultados; tres de ellos son adolescentes de 16 y 17 años.

Se conoce que las ocho personas del sexo masculino, de los 13 que fueron abatidos en una serie de confrontaciones registradas el lunes pasado, en las que participaron elementos de la Estatal Preventiva, el Ejército, la Guardia Nacional y Marina, con respaldo de un helicóptero artillado, son originarios de distintos municipios del estado.

Los datos que se conocen sobre los 13 civiles abatidos por las fuerzas federales y estatales, ocho de ellos ya están identificados como, Alfredo “N”, de 27; Carlos Daniel “N”, de 16; Diego “N”, 21; Hugo Daniel “N” de 16; Mario Alexis “N” de 25; Yael Oswaldo “N”, de 23; Wilmar Iván, de 17 y Wilmar Alexander “N”, de 20.