En 2025 hubo 70 mil peticiones de asilo

México recibió alrededor de 70 mil solicitudes de asilo en 2025, una caída de 11 % respecto al año anterior, mientras que solo 17 de cada 100 resoluciones emitidas por las autoridades mexicanas fueron favorables, de acuerdo con el informe “Perspectivas de la Migración Internacional 2026”, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

De las 102 mil resoluciones emitidas durante ese año, apenas 17 % fueron favorables. Los cubanos encabezaron las solicitudes de asilo, con 35 mil; de Venezuela, 14 mil; y haitianos, nueve mil 100. Las peticiones de ciudadanos cubanos aumentaron en 17 mil respecto a 2024, mientras que las de hondureños disminuyeron en 23 mil.

El reporte señala que la República Mexicana también registró una caída de 15 % en la llegada de inmigrantes permanentes o de larga duración, al pasar de 73 mil 800 en 2024 a 62 mil 600 en 2025, mientras que la emigración de connacionales hacia países integrantes de la OCDE aumentó 4 % en 2024, hasta alcanzar 227 mil personas.

Estados Unidos concentró 88 % de los destinos elegidos por los mexicanos que emigraron a países de la organización, seguido de España, con 5 %, y Canadá, con 3 %.

Permanentes o de larga duración

Del total de personas en movilidad permanentes o de larga duración que recibió la Federación en 2025, 33 % ingresó por motivos familiares, 29 % por razones humanitarias y 12 % por cuestiones laborales. En ese mismo periodo se otorgaron alrededor de 24 mil permisos a trabajadores temporales y estacionales, además de cuatro mil 700 a estudiantes extranjeros de educación superior.

La OCDE documenta que la llegada de extranjeros por motivos laborales aumentó 64 %, al pasar de cuatro mil 700 en 2024 a siete mil 700 en 2025, mientras que los ingresos por reunificación familiar disminuyeron 40 %, de 33 mil 900 a 20 mil 500.

Migración humanitaria

En el caso de la migración humanitaria, los ingresos bajaron 31 %, de 25 mil 900 a 18 mil personas, lo que refleja una reducción en dos de las principales vías de entrada de extranjeros al país.

La OCDE también expone que las solicitudes de asilo disminuyeron en la mayoría de sus países integrantes, mientras que Venezuela, México y Haití figuraron entre los principales países de origen de los solicitantes de protección internacional durante 2025.