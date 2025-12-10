En 2026 bloquearán señal telefónica en penales

Como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció que durante el primer trimestre de 2026 quedará bloqueada la señal telefónica en los 14 reclusorios federales y los 13 centros penitenciarios de la Ciudad de México (CDMX).

“Para evitar que este delito se cometa desde el interior de los penales y proteger a la ciudadanía, se han implementado acciones conjuntas de bloqueo de señal, revisión tecnológica y operativos de supervisión”, afirmó.

El funcionario explicó que, desde el inicio de la Estrategia Nacional, el 6 de julio pasado, se han recibido más de 102 mil 800 llamadas relacionadas con extorsiones a través del número 0-8-9.

“Desde que implementamos la Estrategia Nacional contra la Extorsión se mantiene un incremento en el número de denuncias en el 0-8-9, donde se han recibido a la fecha más de 102 mil 800 llamadas”, dijo el funcionario.

Detalló que 77 mil 428 llamadas, equivalentes al 75 %, fueron intentos de extorsión que no se consumaron gracias a la intervención de los operadores.

“Los operadores orientaron a las y los ciudadanos, lo que permitió interrumpir la acción delictiva”, señaló.