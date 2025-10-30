En 2026 se construirán 200 CECIs del IMSS

Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó que como parte de la construcción de un Sistema Nacional de Cuidados, el próximo año, el Instituto iniciará la construcción de 200 Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) de la meta de mil para el 2030.

En el marco del Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo, en conferencia de prensa presidencial, el titular del IMSS informó que ya se tienen 150 terrenos validados para la construcción de estos centros.

Detalló que para 2027 se planea que el IMSS construya 250 Centros más; y para 2028 y 2029, se construirán 200 por año hasta llegar a la meta de mil para 2030.

“A la fecha, ya tenemos 150 terrenos validados para poder iniciar la construcción de 200 CECIs el próximo año. Después, en 2027, construiríamos 250 más; para después, entre el 28 y el 29, 200 por año; hasta llegar a la meta de mil en el 2030”, dijo.

En Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que con la construcción de estos Centros permite que las mujeres, si así lo desean, puedan tener mayor autonomía económica.

“Nosotros, en la medida de lo posible, vamos ampliando los cuidados o el sistema de cuidados para poder permitir que las mujeres puedan tener mayor autonomía económica, siempre si así lo desean.

“Ahora, hay muchos apoyos que ya da el Gobierno de México, que son parte de un sistema de cuidados y que estamos incorporando como parte de un sistema, o de contabilidad, de lo que significa un Sistema Nacional de Cuidados en nuestro país”, afirmó Sheinbaum Pardo.