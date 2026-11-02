En 4 años detienen a 212 objetivos del crimen

En los últimos cuatro años, en Oaxaca han sido detenidas al menos 212 personas consideradas objetivos prioritarios o relevantes por su participación dentro de estructuras criminales dedicadas principalmente al tráfico de drogas, según un informe de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del gobierno del estado.

El reporte muestra los principales estupefacientes que se venden en los diferentes municipios de Oaxaca, la capacidad de armamento con la que operan las células delictivas y la penetración del crimen organizado en el territorio oaxaqueño, como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa.

Además de la venta y tráfico de drogas, resaltan otro tipo de delitos como los homicidios dolosos, la extorsión, el cobro de piso, el robo de combustibles y los secuestros, así como la participación de agentes o exagentes de seguridad pública en estas actividades ilícitas.

Uno de los aspectos que destaca dentro de estas detenciones es que el 15 % de las personas detenidas son mujeres y el 85 % son hombres, mientras que la edad de los detenidos oscila principalmente entre los 15 y los 30 años.

Algunos de los presuntos criminales detenidos, destaca el informe, se encuentran René G. I., alias “El Caracol”, objetivo prioritario y brazo armado del grupo delictivo Los Manolines, y quien fue aprehendido en el municipio de San Miguel Soyaltepec; Loreto Antonio V. G. y Eliel V. V., considerados objetivos prioritarios en Teotitlán de Flores Magón.

Y algunas de las recientes detenciones relacionadas con la violencia en Juchitán de Zaragoza y en la región del Istmo de Tehuantepec, como la de Cinthia Iveth S. S. y Tereso S. M., hermana y padre de Iván Sánchez Santiago, alias “El Cromo”, quien presuntamente lidera una célula delictiva dedicada a cometer diversos delitos de alto impacto en la región del Istmo, y quien también ya fue detenido.

Además de la detención del entonces presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Miguel Sánchez Altamirano, a quien se le adjudica un liderazgo dentro de la organización criminal de Los Cromos.

Las principales drogas o estupefacientes que se han asegurado en estas aprehensiones son heroína, cocaína, piedra, cristal y marihuana.