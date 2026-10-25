En 4T no queremos corrupción: Claudia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró el llamado a que no haya corrupción en la llamada cuarta transformación y a tener autoridad moral. Al finalizar la entrega de créditos Finabien para mujeres en la Unidad Deportiva de Apatzingán, Sheinbaum Pardo se acercó a víctimas de la violencia, de familiares de personas desaparecidas y de minas explosivas.

A su salida, reaccionó a las versiones de la supuesta renuncia de la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, quien se encuentra en polémica por irregularidades en la entrega de contratos y una investigación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

“No puede haber gobierno rico con pueblo pobre, y esto es muy importante. ¿Qué significa? La autoridad moral viene de la honestidad. No queremos corrupción en la cuarta transformación de la vida pública de México.

“Entre todos y todas debemos garantizar eso, honestidad, es nuestra mayor defensa. La autoridad moral, ética viene de ahí. La mejor defensa de nuestra soberanía viene de ahí (...)”, declaró.

“Presidenta, hay una versión de que Guadalupe Taddei va a renunciar ¿Usted sabe algo?”, se le preguntó a su salida de la unidad deportiva.

“No”, reaccionó al momento que negaba con la cabeza.

A casi un año de la implementación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, tras el asesinato del alcalde Carlos Manzo, Claudia Sheinbaum destacó diversas atenciones y acciones para las personas michoacanas. Al terminar su discurso, se acercó a Leonel González, quien portaba un cartel con una petición: “Soy Leonel, sobreviví a mina terrestre, perdí una pierna. Quién me ayuda?”.

El hombre de 38 años de edad contó que hace cuatro meses fue víctima de la explosión de una mina en la comunidad de El Guayabo, en Apatzingán, por lo que perdió un pie y casi el ojo derecho.

Indicó que se acercó a la mandataria federal para pedirle ayuda porque, tras el accidente, ya no puede trabajar como limonero, y pide ayuda para una prótesis, recuperar los gastos médicos y su vehículo.

“Llevo como 100 mil (pesos gastados) y aparte no trabajo ahora, sobrevivo de lo que me dan mis amigos, me ayudan; el Consejo Noruego de Refugiados también me apoya”, contó Leonel al señalar que hay más víctimas de minas explosivas en Apatzingán.

Esta es la primera vez que la titular del Ejecutivo Federal visita Apatzingán, a casi un año de la entrada del Plan Michoacán por el asesinato el 1 de noviembre de 2025 de Carlos Manzo, quien fuera alcalde de Uruapan.

La presencia de Sheinbaum Pardo en este municipio se enmarca también ante hechos de violencia en Tierra Caliente, desplazamientos y denuncias de extensiones a productores de limones y aguacate, así como denuncias de minas explosivas, ataques con drones y balaceras.