En atención médica, el sistema está en ruinas

El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, aseguró que el sistema de salud federal atraviesa una crisis sin precedente y acusó a Morena de haberle fallado a millones de familias mexicanas que hoy viven con miedo, frustración e incertidumbre ante la falta de atención médica.

“La promesa de tener un sistema de salud como el de Dinamarca fue una gran mentira. Lo que hoy tenemos son hospitales colapsados, pacientes esperando meses por una cita, madres y padres desesperados por conseguir medicamentos, quirófanos cerrados por falta de especialistas y clínicas inundadas o sin luz. Ese es el verdadero rostro del sistema de salud del Gobierno Federal”, señaló.

Romero destacó que la inconformidad ciudadana crece todos los días en tres puntos críticos principales, como son las citas médicas, ya que las agendas están saturadas y las consultas se programan con meses de espera o simplemente se cancelan; desabasto de medicamentos e insumos médicos, pues miles de pacientes se ven obligados a comprar por su cuenta tratamientos que deberían ser gratuitos; y fallas en infraestructura y servicios, con techos colapsados, filtraciones de agua y pacientes atendidos en el suelo, escenas cada vez más comunes en hospitales públicos.