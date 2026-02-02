En atentado contra edil de Temoac usaron armas cortas

Las primeras investigaciones sobre el atentado contra el alcalde de Temoac, Valentín Lavín Romero, arrojan que sus atacantes usaron un arma calibre 9 milímetros, conforme con los 10 casquillos levantados por personal de Servicios Periciales en un radio de 100 metros, aproximadamente.

La camioneta en la que viajaba el edil y su esposa, sin escoltas, registraba cuatro impactos de bala, tres de ellos en la puerta del copiloto y uno en el parabrisas. Dos de los impactos atinaron en el estómago del edil.

Los autores materiales, conforme con las primeras investigaciones, fraguaron la emboscada cuando la camioneta circulaba sobre la carretera México-Oaxaca, un kilómetro antes del entronque al poblado de Amayuca, en un paraje conocido como El Faro.

Teorías

El fiscal Fernando Blumenkron Escobar aseguró que agotarán todas las líneas de investigación en torno a la agresión que sufrió el alcalde cuando viajaba en una unidad de doble cabina.

En el Ayuntamiento de Temoac surgieron versiones extraoficiales sobre los motivos del atentado y algunos excolaboradores del alcalde afirmaron que detrás del caso se encuentra la lucha que libran dos familias por el poder en ese municipio de la zona oriente del estado, de cuya disputa se cuentan dos muertos en los últimos dos meses. En esa pugna de intereses, dicen, se encuentran grupos del crimen organizado.