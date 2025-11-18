En Buen Fin reciben 209 inconformidades

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que durante el Buen Fin 2025, que concluyó este 17 de noviembre, se han recibido 209 inconformidades, de las cuales 94 % han sido atendidas a favor de las personas consumidoras, informó el titular de la dependencia, César Iván Escalante Ruiz.

El procurador destacó que desde el inicio del programa, el pasado 13 de noviembre, se han brindado casi 15 mil atenciones y asesorías a través de módulos instalados en centros comerciales, brigadas itinerantes y el Teléfono del Consumidor.

“En el Buen Fin, han participado mil 350 servidores públicos en un operativo especial con cobertura en los 32 estados de la República. Tenemos hasta el momento 209 inconformidades”.