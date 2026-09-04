En caso Ayotzinapa, se han obtenido nuevos datos

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que en el caso Ayotzinapa se han obtenido nuevos elementos y datos que permitieron abrir líneas de investigación que continúan en curso, además de derivar en la detención y vinculación a proceso de personas que anteriormente no habían sido investigadas.

Al presentar un balance de las acciones de la Secretaría de Gobernación como parte del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Sheinbaum, Rodríguez señaló que las autoridades trabajan de manera coordinada con la Fiscalía General de la República (FGR), mediante nuevas metodologías y herramientas tecnológicas.

“En el caso Ayotzinapa trabajamos de la mano con la Fiscalía General de la República, con nuevas metodologías y herramientas tecnológicas. Se analiza la información, se busca en campo y se han obtenido elementos y datos para nuevas líneas de investigación que hoy siguen”, afirmó.

La funcionaria adelantó que “en breve” se dará a conocer un informe completo sobre los avances del caso y sostuvo que el Gobierno Federal mantendrá el compromiso de esclarecer los hechos. “No habrá impunidad y nadie está por encima de la ley”, enfatizó.

Avances en búsqueda de desaparecidos

En su exposición, destacó que el gobierno fortaleció la Estrategia Nacional de Búsqueda con 10 acciones, entre ellas garantizar que los reportes del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas cuenten con información completa y que cada reporte tenga una carpeta de investigación.

También señaló que se reforzaron las búsquedas en hospitales, centros de reclusión y otras instituciones, además de que se implementó un plan de identificación humana para atender el rezago forense en coordinación con la FGR.