En centros aduaneros se protege soberanía del país

Durante la inauguración de las nuevas instalaciones de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), el director del organismo, Rafael Marín Mollinedo, afirmó que estos centros aduaneros son espacios estratégicos donde se protege la soberanía nacional, se ordena el comercio exterior y se fortalece la seguridad del Estado mexicano.

Ante la presidenta Sheinbaum Pardo, el secretario de la Defensa Nacional y el secretario de Marina, Marín Mollinedo destacó que la nueva sede representa un paso firme en el fortalecimiento institucional y la modernización de una función clave para la economía y la seguridad del país.

“Las aduanas son mucho más que puntos de control; son espacios donde se protege la soberanía, se garantiza la legalidad y se construyen reglas claras para la participación de México en el comercio mundial”, subrayó.

Detalló que el complejo fue concebido con una visión de largo plazo y es resultado del impulso del gobierno de México para fortalecer las instituciones y modernizar la infraestructura estratégica.

La nueva sede cuenta con una extensión superior a las 29 hectáreas y más de 320 mil metros cuadrados de construcción, cuya edificación estuvo a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional. El edificio principal tiene capacidad para más de mil 100 personas y el complejo incluye 600 viviendas para el personal y sus familias, así como instalaciones destinadas al bienestar integral.