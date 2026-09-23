En contra de propuesta para sancionar memes

La bancada del PRI en el Senado destacó que se opondrá a la iniciativa de legisladores de Morena que busca sancionar con seis años de cárcel a quienes utilicen las redes sociales para la realización o difusión de parodias o memes en contra funcionarios o políticos.

“El grupo parlamentario del PRI estará en contra siempre de la regulación de lo que pretende Morena, que, por cierto, cuando Morena era oposición utilizó las redes sociales siempre a su favor y hoy quieren regular los memes y quieren regular las parodias. Eso es inaudito. Obviamente es un traje a la medida de un estado autoritario”.

INE: comparsa de la 4T

Afirmó el coordinador del PRI, Manuel Añorve quien lamentó que el INE se haya convertido en una “comparsa de Morena y de la 4T” en este tipo de medidas que buscan censurar a los medios, ciudadanos y opositores.

En entrevista indicó que el PRI no está de acuerdo en que se esté regulando las redes sociales “porque antes eran para Morena las benditas redes sociales y hoy son las malditas redes sociales. Obviamente nosotros estaremos en contra de la iniciativa que proponen”.

“El INE simple y sencillamente se ha convertido en un apéndice del gobierno. Por supuesto que vamos a seguir denunciando y vamos a seguirle diciendo narcopartido”, apuntó el cordinador priísta, Manuel Añorve.

Iniciativa

Cabe destacar que el diputado de Morena, Armando Corona Arvizu, presentó una iniciativa de reforma al código penal para castigar hasta con 6 años de prisión y 600 días de multa a quien difunda, cree, manipule o transforme representaciones digitales generadas con tecnologías de edición o Inteligencia Artificial, los llamados memes o stickers, pero si la víctima es un servidor público, se podría incrementar.