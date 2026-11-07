En diciembre auditoría sobre bebés fallecidos: Zoe

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, informó que el próximo 8 de diciembre se conocerán los resultados de la auditoría clínica independiente por la muerte de cinco bebés registrados el 21 de septiembre en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Zona Número 1 del IMSS en Durango.

En el marco de su comparecencia ante comisiones de la Cámara de Diputados, dijo que el pasado día se reunió nuevamente con las familias de Durango que perdieron a sus hijos recién nacidos en el Hospital General de Zona 1.

Robledo informó también que la próxima semana se reunirá con las madres y padres de Guadalajara, donde también fallecieron bebés en hospitales del IMSS.

“Este dolor no es tema de debate. Las familias merecen la verdad y la van a tener”, agregó.

Criticó a los legisladores de oposición que cuestionan los avances en el IMSS. “Sé que algunos ya traen escrita la conclusión de esta comparecencia antes de escuchar una sola cifra o un solo argumento. Están en su derecho, pero el mío es el de explicar a las y los mexicanos qué se discute realmente aquí”, expresó.

Argumentó que el IMSS “no es de un gobierno, no es de un partido, mucho menos de un director. Es de quienes lo sostienen, los trabajadores, empleadores, el Estado mexicano”.