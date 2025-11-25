En diciembre se resuelve toda la cartera impagable

Octavio Romero, titular del Infonavit, aseguró que en diciembre de este año queda resuelta toda la cartera impagable que había en el Instituto.

En la conferencia mañanera de este lunes 24 de noviembre en Palacio Nacional, Octavio Romero, al presentar avances en los programas de vivienda, dijo que “cuando nosotros llegamos” había seis millones 563 mil créditos activos en el Infonavit.

“Los créditos en el Infonavit hasta antes del presidente López Obrador eran impagables porque se les cobraba de más”, declaró al asegurar que en esa administración se empezaron a cobrar correctamente y eso se refleja en el índice de morosidad.

“Nos quedó esta herencia maldita de los créditos impagables de cuatro millones 856 mil que empezamos a corregir desde el principio de la administración por instrucciones de la presidenta”, dijo.

“Llevamos dos millones y medio que ya están reestructurados, ya la gente puede pagarlos. Y de aquí a diciembre de este año vamos a completar los cuatro millones 856 mil; nos faltan dos millones 356 mil créditos y en diciembre de este año queda resuelta toda esta cartera impagable que había en el Infonavit”, expuso Romero.

Reducen requisitos para obtener vivienda

Aademás, Romero Oropeza, aseveró también que las personas jóvenes, con seis meses de estar cotizando, ya tienen derecho a una vivienda entonces que ya se les está entregando.

Destacó que el Infonavit redujo los requisitos para que derechohabientes puedan obtener una vivienda.

El titular del Infonavit destacó que los trabajadores interesados en sacar un crédito para vivienda ya no tendrán que sumar los mil 80 puntos, sino que ahora solo serán tres los requisitos: ser derechohabiente, ganar uno o dos salarios mínimos y no tener algún crédito hipotecario.

“Modificamos los requisitos para el otorgamiento de los créditos hipotecarios. Antes era un problema, porque eran 25 o 30 requisitos; había que juntar, sumar, mil 80 puntos. La instrucción que nos dio la presidenta fue que hiciéramos una simplificación muy importante, y la hicimos y ya prácticamente no hay requisitos.

En Palacio Nacional, el titular del Infonavit señaló que a finales de este año se entregarán cuatro mil 871 viviendas.

“Tenemos entregadas al día de hoy alrededor de mil 100 viviendas. Esto, ustedes pueden consultar, cualquier derechohabiente puede consultar esta información en estas páginas del Infonavit. Pero, bueno, cuatro mil 871 viviendas se van a entregar este año”.