En dos años redujimos en 50 % el homicidio doloso

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, resaltó la disminución del 50 por ciento en los homicidios dolosos, al pasar de un promedio diario de 86.9 en septiembre de 2024 a 43.4 en octubre de 2026, lo que representa 43 homicidios dolosos menos diarios, siendo el octubre más bajo desde 2015.

“Vamos a dar el informe de resultados del mes de octubre, les adelanto, 50 por ciento de reducción en homicidios dolosos”, destacó en la conferencia matutina.

La secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, agregó que, de enero a octubre de 2026, siete entidades concentran el 52.5 por ciento del total de casos de homicidio doloso a nivel nacional: Estado de México con 10.6 %; Guanajuato, 8.2 %; Baja California, 8.1 %; Sinaloa,7.8 %; Chihuahua, 7.5 %; Guerrero, 5.4 % y Morelos con 4.9 %. Mientras que, al comparar enero-octubre de 2026 con el mismo periodo de 2025, las 32 entidades federativas disminuyeron su promedio diario, destacando San Luis Potosí con -77.0 %; Nayarit, -71.8 %; Quintana Roo, -57.7 %; Baja California Sur, -54.1 % y Nuevo León con -50.1 %.

Además, puntualizó que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la percepción de inseguridad se encuentra en 58.1 % en el tercer trimestre de 2026, el mínimo histórico desde el 2013. Mientras que la población adulta que percibe inseguridad en su colonia tuvo una disminución del 28 %, pasando de 50.1 en 2018 a 35.9 % en 2026, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe).

“Nadie va a poder decir algo distinto: entre los sexenios de Calderón y Peña Nieto, el homicidio doloso pasó de 28.6 homicidios dolosos a 100, casi cuatro veces (más) en la ‘guerra contra el narco’. La misma estrategia prácticamente que siguió Peña, subió por lo menos tres veces, tres y media veces los homicidios. Es una línea hacia arriba. El presidente López Obrador redujo los homicidios dolosos en 9 %. Y desde que nosotros llegamos a 47 , 50 % si se toma de octubre de 2024 a octubre de 2026”, expresó Sheinbaum.

Acusa a Calderón de hacer un Estado de Excepción en México

En ese sentido, la jefa del Ejecutivo se lanzó contra Felipe Calderón y lo acusó de hacer un Estado de Excepción al declarar la guerra contra el narco, “porque la guerra es un permiso para matar”. De acuerdo con Sheinbaum Pardo, en este periodo las Fuerzas Armadas no tenían un marco jurídico para participar en labores de seguridad pública.

También explicó que Andrés Manuel López Obrador creó la Guardia Nacional (GN) y actualmente la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) cuenta con más atribuciones para realizar tareas de inteligencia e investigación.

Así también, el Gabinete de Seguridad informó que con el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el promedio diario de víctimas de homicidio doloso tuvo una reducción del 42 % al pasar de 3.48 en octubre de 2025 a 2.03 en octubre de 2026, siendo el octubre más bajo desde 2015.

Compara caso Ueno Bank con Fobaproa en México

Además, comparó el escándalo del expresidente de Paraguay, Santiago Peña, y sus vínculos con Ueno Bank, lo que desató una crisis económica y afectó a la mitad de la población de ese país, con la estrategia elaborada e implementada en México por Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, respectivamente, conocida como el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa).

“Es muy lamentable lo que pasó en Paraguay, pero miren, tiró a un presidente. Aquí el 94, quien pagó fue el pueblo, seguimos pagando. Y lo más relevante desde mi punto de vista, parte de haber convertido las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública, el problema es la corrupción, además, con la que se dio”, expresó.

FGR aún no informa presunta corrupción en INE

Y en medio del caso del duopolio en el Instituto Nacional Electoral (INE) en la que se involucra a la exconsejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, la presidenta informó que todavía no tiene información sobre si la Fiscalía General de la República (FGR) inició una carpeta de investigación por los presuntos actos de corrupción en el órgano electoral.

Señaló que corresponderá a la FGR determinar si existen elementos para iniciar o continuar las investigaciones por las presuntas irregularidades denunciadas en el INE.

Notifica Sheinbaum al Senado viaje a China

Así también, notificó al Senado de la República que viajará a China del 15 al 20 de noviembre para participar en la 33 Reunión de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), donde sostendrá encuentros bilaterales con mandatarios de las economías integrantes, entre ellos el presidente de la República Popular China, Xi Jinping.

En otro tema, Claudia Sheinbaum expresó que no comparte el término “terrorismo” porque la tipificación en nuestro país es “delincuencia organizada”.