Magistrados federales pusieron en duda la autonomía del fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, por su participación en la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ya que dentro de sus responsabilidades está perseguir los actos del Ejecutivo federal.

Para el magistrado Juan José Olvera López, Gertz Manero no tendría por qué estar en el espacio matutino de Sheinbaum Pardo si se supone que la institución que encabeza es autónoma, lo cual cuestionó.

“Lo que sí es novedad es que durante el sexenio anterior de manera sistemática cotidiana se estuvo utilizando la mañanera del Ejecutivo para ventilar los casos en los que ha perdido no con el ánimo de incidir en la decisión, sino de señalar de denostar al juez que ha decidido de una manera determinada y ahora en esta administración en la misma conferencia mañanera está compareciendo el Fiscal General de la República inexplicablemente, porque es un órgano autónomo, no tendría por qué estar en el espacio del Ejecutivo si se supone que, precisamente, como órgano autónomo, pasa por su responsabilidad también eventualmente perseguir los actos del Ejecutivo como los del judicial, cuando se trata del poder, y de los particulares en general, pero se está utilizando este espacio, lo cual ya nos deja un buen indicador de que las cosas de la autonomía de la Fiscalía no quedan claras para quien la encabeza”, arremetió.

Al referirse a la decisión del juez de control, Gregorio Salazar Hernández, quien dejó en libertad a José Alfredo Cárdenas Martínez, “El Contador”, identificado como sobrino del capo Osiel Cárdenas Guillén, Olvera López dijo que el juez consideró que el presunto delincuente debía llevar su proceso de extradición en libertad.

“La Fiscalía General de la República en esta semana hizo público que el juez (Gregorio Salazar Hernández) había tomado una decisión incorrecta y que se le iba a iniciar una carpeta de investigación como si hubiera cometido un delito por haber puesto en libertad a esa persona, también hemos dicho aquí antes, que pues los jueces toman este tipo de decisiones como parte natural de su trabajo no naturalmente estos son las dos posiciones que un juez puede asumir libertad o no libertad como parte de las decisiones como parte lesiones un árbitro que marca una falta o no la marca ese es su trabajo”, acotó.

Ante las acusaciones de la FGR contra Salazar Hernández, el magistrado pidió a la Fiscalía General de la República que no porque se haya dado un fallo en su contra, se dé por sentado que el juez actuó mal.