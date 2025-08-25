﻿﻿
En el AICM realizan simulacro de seguridad

Agosto 25 del 2025
En el Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México (AICM) se realizó un simulacro de seguridad de la aviación a escala real, con hipótesis de posible amenaza de bomba, dentro del aerotrén.

El aerotrén es un sistema de transporte automatizado y gratuito que conecta las Terminales 1 y 2 del AICM.

Este ejercicio se efectuó con el propósito de revisar el Plan de Emergencia del aeropuerto y detectar oportunidades para mejorarlo.

Sin público

En un comunicado, la Secretaría de Marina (Semar) informó que el ejercicio se realzó a medianoche y no afectó las operaciones regulares de aterrizajes y despegues de aviones ni a los pasajeros; tampoco se vio interrumpido el servicio del aerotrén, toda vez que la actividad se efectuó fuera del tiempo de servicio al público.

Este ejercicio estuvo a cargo de la Semar, a través de la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria (Unapap), el Equipo de Búsqueda, Localización y Neutralización de Artefactos Explosivos (Blonae) y el Grupo Aeroportuario Marina.

También participaron integrantes de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam), y las subdirecciones de Operación, de Seguridad.

