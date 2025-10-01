En el gobierno “no tenemos compromisos mafiosos”

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que en el gobierno de México “no tenemos compromisos mafiosos, ni pactos con criminales, estamos del lado correcto del pueblo y decimos cero corrupción y cero impunidad”.

Al comparecer ante el pleno del Senado en el marco de la Glosa del Primer Informe de Gobierno, advirtió: “Y si alguien cruza la línea del cumplimiento de la ley, asumirá las consecuencias, trátese de quien se trate”.

En momentos en que se ha cuestionado al coordinador de Morena, Adán Augusto López, por sus ingresos y su relación con quien fuera su secretario de Seguridad cuando fue gobernador de Tabasco, Hernán Bermúdez, la funcionaria dijo que el Gobierno Federal actual está en contra de la corrupción y la colusión.

“En México hay gobernabilidad, el país atraviesa, pasa por una transformación histórica, un auténtico cambio de régimen, es un gobierno que le apuesta la civilidad, diálogo y la concertación”.

“Es un gobierno donde hay honestidad y condena la corrupción y la colusión y el dispendio”, apuntó Rodríguez en su exposición inicial.

“Nosotros no pactamos con delincuentes”

Y reiteró: “Nosotros no pactamos con criminales y si alguien se atreve a cruzar la línea, se denuncia para que las autoridades correspondientes investiguen y sancionen conforme a la ley”.

Subrayó que el combate a este delito se realiza en coordinación con la FGR, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Procuraduría Fiscal de la Federación, instancias que trabajan en la identificación de empresas y particulares que participan en esquemas de evasión y fraude relacionados con el combustible.

Asimismo, hizo un reconocimiento al trabajo en el combate al robo de hidrocarburos que realiza la Secretaría de Marina.