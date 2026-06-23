En el INE todavía quedan malquerientes de Morena

Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional de Morena, aseguró que en el Instituto Nacional Electoral (INE) sigue habiendo voces de consejeros que son críticas con Morena, esto tras las resoluciones que tomó el Consejo General con la duplicación de afiliaciones que presentó el partido con las organizaciones que buscan ser un partido político nacional.

En conferencia de prensa, la dirigente nacional de Morena aseguró que su partido respeta las resoluciones del Tribunal Electoral donde le retiraron más de 93 mil afiliados y le dejaron en vilo cerca de 19 mil, que el INE deberá verificar de nueva cuenta.

“A nosotros lo que nos regula son las resoluciones que haya tomado el Consejo General, no la opinión particular de algún consejero o consejera. También quiero decir y dejar claro que ahí en el INE todavía hay muchos amigos de Lorenzo Córdova, malquerientes de Morena, que han querido poner en duda todo este trabajo y esfuerzo organizativo de nuestro movimiento, en el que a todas luces, como lo reflejan las encuestas, pues hay una gran aceptación”, dijo Montiel.

En ese sentido, rechazó que la aplicación móvil de Morena para registrar afiliados deba mejorarse o replantearse aspectos técnicos de seguridad, afirmando que el INE debe tener acceso en tiempo real a los registros a través de la suya.

“Te podría decir que nuestra aplicación es mejor que la que tiene el INE para registrar nuevos partidos, porque si no, no habría duplicidades. El INE debería de tener en vivo sus cruces, ¿verdad? Entendemos que hay procesos diversos, porque diversos son los partidos”, señaló.