En el PT no solapamos a nadie ligado al narco

El coordinador del Partido del trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval Flores, afirmó que su partido no defenderá a ningún funcionario acusado de tener nexos con el crimen organizado, al ser cuestionado por las acusaciones del gobierno de Estados Unidos contra el gobernador Rubén Rocha Moya.

Sin embargo, dijo que el Departamento de Justicia de EE. UU. no ha presentado las pruebas que presuntamente inculpan al gobernador con licencia de Sinaloa.

“Nosotros no defendemos a nadie que esté involucrado, ni en corrupción, ni en delincuencia, ni narcotráfico, ni en nada que se le parezca. Nosotros no defendemos ni estamos a favor de nadie, ni solapamos a nadie, cada quien tiene que enfrentar de lo que se le acusa. Y hasta ahora tampoco hay elementos para decir que es culpable, todo mundo somos inocentes hasta que nos demuestran que somos culpables”, comentó.

Sandoval Flores aseguró que la solicitud del gobierno de Estados Unidos, para detener provisionalmente y extraditar a Rocha Moya, tienen tintes políticos.

El coordinador del PT pidió a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, que pida licencia, al igual que Rocha Moya, para que explique la entrada de agentes de la CIA a dicha entidad, sin previo aviso al Ejecutivo.