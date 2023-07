El ex secretario de Gobernación y aspirante a la Coordinación de Defensa de la Cuarta Transformación expresó que en este movimiento no tienen cabida los caciques ni los falsos aspirantes a caciques. Nadie tiene escriturado Tabasco. “El pueblo es que el que manda”, sentenció.

“Los que sean caciques o se sientan caciques, que se vayan. Esos no van a estar en Tabasco. Ha costado tantos años de lucha y de entrega, como para que ahora vengamos a satisfacer el ego de unos cuantos. No, este movimiento es fuerte y se debe a ustedes, no podemos fallarles”, señaló López Hernández.

Así lo dio a conocer Adán Augusto López en su gira por Cárdenas, Tabasco, donde fue recibido con muestras de cariño y con el grito de ¡Presidente, presidente!”, para celebrar su primera asamblea informativa en su estado natal.

Dijo que sus adversarios y críticos tabasqueños han lanzado una campaña que busca desprestigiarlo difundiendo información falsa sobre su paso como gobernador de la entidad, sin embargo, su gobierno hizo obra pública, plantas potabilizadoras, hospitales móviles, además de reducir la deuda pública de Tabasco de seis mil 700 a cinco mil 300 millones de pesos.

Ofrece ganar batalla a inseguridad con ayuda de GN

Asimismo, desde Tierra Caliente, en Apatzingán, Michoacán, López Hernández afirmó que se ganará la batalla a la inseguridad en México, para lo cual se requiere a la Guardia Nacional en funciones de policía municipal con formación militar.

“Y aquí se los digo, les vamos a ganar la batalla a la inseguridad. Y desde aquí lo ofrezco, debe de haber Guardia Nacional en funciones de policía municipal y tiene que ser con formación militar. ¡Eso es, ahí vamos a ganar la batalla junto a ustedes!” señaló.

Por qué no confiar en el Ejército, si es pueblo

El aspirante a la Coordinación Nacional para la Defensa de la Cuarta Transformación refrendó su ofrecimiento para ganar, entre todos, la batalla a la inseguridad con una Guardia Nacional integrada por elementos del Ejército Mexicano, y en el corazón purépecha de Michoacán, Uruapan, expuso: “Si el soldado es pueblo, ¿por qué no vamos a confiar en el propio pueblo?”.

En una repleta calle Cupatitzio del centro de Uruapan, adujo que parte fundamental de la estrategia es dejar de estigmatizar a Michoacán como sinónimo de violencia, porque la verdad es que su gente es buena, muy valiosa, con mucha dignidad y muy trabajadora. “Eso es lo que hay que resaltar de esta tierra”, subrayó al ofrecer de nueva cuenta todo su apoyo al estado.

Subrayó que esa es la forma en que se le puede ganar a la delincuencia y la inseguridad en diversas partes de la República, especialmente en esta entidad y sobre todo en esta región que ha sido azotada por el crimen organizado en los últimos tiempos.