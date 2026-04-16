En “fast track”, legisladores aprueban 10 dictámenes

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó 10 dictámenes por consenso y sin discusión, solo se hizo la presentación de cada documento y la votación. Fueron enviados al Senado de la República con el fin de continuar con su proceso legislativo.

Entre ellos, avalaron por 440 votos a favor el dictamen de la reforma a la Ley General de Salud para convenir que el Registro Nacional de Enfermedades Raras será el instrumento a través del cual la Comisión Nacional de Enfermedades Raras recopilará los datos alusivos.

Así también, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó, por 442 votos a favor, el dictamen de la reforma a la Ley General de Sociedades Cooperativas, en materia de fomento de la cultura organizacional de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos.

Por 440 votos a favor, los diputados aprobaron el dictamen de la reforma a la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social.

Además, avalaron, por 437 a votos a favor, el dictamen de la reforma a Ley del Seguro Social y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para que los trabajadores.

Por otra parte, aprobaron, por 435 votos a favor, reformar la Ley de Aviación Civil.

También avalaron el dictamen para declarar el 27 de octubre de cada año, como el “Día Nacional del Xoloitzcuintle”, por 433 votos a favor.

Otro dictamen aprobado por 434 votos a favor, para reformar la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

En otro dictamen aprobado, por 417 votos a favor, se establece el 17 de mayo de cada año como “Día de los Productores de Nuez”.