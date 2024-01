En febrero suspenderá AMLO actos público

AMLO solo tendrá giras privadas de supervisión. Cortesía

Este fin de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció que al concluir febrero suspenderá sus actos públicos debido a la veda electoral —sólo tendrá giras privadas de supervisión–, aunque continuará con las mañaneras.

A la par, López Obrador acusó que desde principios de año, los opositores abrieron con una campaña mediática en su contra, esto con el objetivo de perjudicar a Morena, añadiendo que “no les funcionó”.

Remarcó que la oposición ha aprovechado el inicio de este año de elección presidencial para lanzar una campaña mediática contra él y su gobierno, que incluyó la “exaltación” de hechos violentos en Tabasco y Guerrero, así como la difusión de que el costo gasolina estaba arriba de 28 pesos por litro.

“Se me vinieron con todo y sí me doy cuenta, pero no les funcionó. Eso no significa que no vaya a seguir la campaña, va a continuar. Así dicen en mi pueblo, en Tabasco dicen: Lo mejor es lo peor que se va a poner”.

Lo hicieron pensando que “si me atacaban a mí, afectaban todo el movimiento, y esto también afectaba a quien pueda representar a nuestro movimiento en las elecciones”.

Posteriormente el jefe del Ejecutivo Federal aseguró que la gente está cansada de la corrupción y advirtió que “el pueblo tiene la última palabra”, por lo que confía en que su movimiento triunfe de nuevo este año.