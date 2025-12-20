En la 4T se han invertido mil 501 mdp para Pensión

Ariadna Montiel Reyes, secretaria de Bienestar, informó que en siete años de gobiernos de la llamada Cuarta Transformación se han invertido mil 501 millones de pesos para la Pensión de Adultos Mayores.

En conferencia de prensa presidencial, la secretaria detalló que en el sexenio de Felipe Calderón solo se destinaron en esta pensión 67 mil 859 millones de pesos (mdp); y en la administración de Enrique Peña Nieto el monto fue de 211 mil 886 mdp.

“Lo que llevamos de siete años de gobierno de la Cuarta Transformación se han invertido mil 501 millones de pesos para la Pensión de Adultos Mayores”.

En Palacio Nacional, Ariadna Montiel señaló que bajo los gobiernos de la presidenta Claudia Sheinbaum y de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, se impulsa una política de derechos, a diferencia de los gobiernos del llamado periodo neoliberal que era, dijo, asistencialista.

“Nosotros estamos construyendo una política de derechos, porque están en la Constitución, pasaron de ser un programa de bienestar a una política de derechos establecida en la Carta Magna.

“Otra gran diferencia muy importante es que los pueblos indígenas históricamente habían sido olvidados y hoy con la política de bienestar son primero, tienen un reconocimiento como ya conocemos en la Constitución, pero no solamente como sujetos de derechos, sino como comunidades también sujetos de derecho y les hemos dado la atención prioritaria frente a todos los demás, pasaron de ser beneficiarios como lo eran antes en la política pasada, a ser sujetos de derecho”, afirmó.