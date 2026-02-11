En libertad senadora indígena retenida

La senadora oficialista Aida Quilcué y sus custodios recobraron la libertad la tarde de ayer martes, apenas un par de horas después de ser retenidos, al parecer por miembros de las disidencias del Estado Mayor Central (EMC), en hechos ocurridos en el departamento del Cauca (suroeste).

Así lo confirmó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que aseguró desde su cuenta de X que “la guardia indígena informa que ya encontraron a nuestra senadora @aida_quilcue y sus escoltas. Todos están bien”.

Benedetti, deslizó que la senadora oficialista habría sido secuestrada por parte de las disidencias del Estado Mayor Central (EMC), al mando de Néstor Gregorio Vera “Iván Mordisco”.

La congresista se movilizaba en una camioneta junto a dos de sus custodios, al momento de la retención, que ocurrió entre las poblaciones de Inzá y Totoró.

Poco después, la guardia indígena halló la camioneta en la que se movilizaba la congresista, avisó Sánchez, quien señaló que las tropas que están en la zona estaban al frente de los operativos para el rescate.

Esta no es la primera vez que Quilcué es alcanzada por la violencia en el Cauca, de donde es oriunda. El 16 de diciembre de 2008 su esposo Edwin Legarda fue asesinado por un grupo de militares, que fueron condenados por ese crimen.

Para entonces, Quilcué era una activista de derechos humanos indígenas y salvó su vida el día del atentado a su esposo, porque el avión que la traía de regreso de Ginebra (Suiza), tuvo un leve retraso.