En marcha, Batallón de Respuesta a Emergencias

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) puso en marcha el primer Batallón de Respuesta a Emergencias (BRE), que cuenta con sistemas de inhibición antidron tanto móviles y semifijos.

Esto para garantizar la seguridad de los asistentes durante la Copa Mundial de Futbol 2026, en el Estadio Azteca, Ciudad de México; Estadio Akron, municipio de Zapopan, al poniente de la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco; y Estadio BBVA, municipio de Guadalupe, Nuevo León.

En el caso de los inhibidores móviles se tiene el SkyFend Hunter, tipo fusil que permite a los uniformados desplazarse hacia un punto donde exista alguna amenaza y efectuar la inhibición de manera direccional y se requiere conocer la ubicación de un Vehículo Aéreo No Tripulado.

De acuerdo a su ficha técnica, el SkyFend Hunter tiene un rango de interferencia de tres kilómetros y cubre el Sistema de Posicionamiento Global (GPS) o el Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS), entre otros.

También está el antidrón portátil Hikvision, que corta la comunicación entre el dron y el control remoto, en tanto el SkyFend Hunter, es inhibidor, se opera con un mínimo de dos personas. Ambos equipos se usan de manera conjunta.

En tanto, los sistemas semifijos se instalan en puestos o centros de monitoreo, cuentan con pantallas de control, conformado por el aparato de inhibición y el domo que es de localización.

En las áreas de adiestramiento del Campo Militar 1- A, alcaldía Miguel Hidalgo, los miembros del BRE realizaron una demostración para inhibir un dron con la ayuda del SkyFend Hunter.

Los integrantes del Batallón explicaron que tras inhabilitar al dron hay dos opciones: que el Vehículo Aéreo No Tripulado retorne al punto donde despegó o aterrice en el lugar más próximo.