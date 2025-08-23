En Mérida buscan atender la salud mental

En busca de fortalecer la salud mental y emocional de las y los yucatecos, la presidenta municipal de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, informó que los centros Alma Nova han brindado más de 24 mil consultas psicológicas. Estos centros brindan apoyo para atender la salud mental de las personas las 24 horas y los siete días de la semana. Pueden acudir adolescentes y adultos, así como niñas y niños desde temprana edad.

Consultas psicológicas

Patrón Laviada aseguró que “la prioridad de su administración es atender la salud mental de las y los meridanos”. Dijo que lo que va de la actual administración municipal, se han brindado más de 24 mil consultas psicológicas en los centros Alma Nova, adscritos a la dirección de Bienestar Humano, los cuales están distribuidos de manera estratégica en cuatro puntos de la ciudad. Estos centros ofrecen servicios de prevención, detección temprana, atención psicológica y seguimiento, trabajando en colaboración con instituciones como el Hospital Psiquiátrico que forma parte del Consejo Estatal para Prevención y Atención Integral de las Adicciones.