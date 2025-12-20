En México aún hay trabajo por hacer en seguridad

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, secundó al secretario de Estado, Marco Rubio, en cuanto a que queda trabajo por hacer en seguridad.

El diplomático estadounidense insistió que bajo el liderazgo del mandatario Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum se realizan “acciones concretas en materia de seguridad que fortalecen a nuestros países, los hacen más seguros y más prósperos” .

“Aún hay trabajo por delante y nuestra cooperación seguirá profundizándose”, expresó Johnson.

“El gobierno de México está haciendo más en este momento que jamás en su historia, queda mucho por hacer, pero tenemos cooperación”, dijo Rubio.

