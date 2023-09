En México, ni redadas ni deportaciones masivas: AMLO

Ante la oleada de migración ilegal, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en México no habrá redadas ni deportaciones masivas y que su gobierno trabajará para otorgarles protección a sus derechos humanos, empleo y que no sean presa de los grupos criminales.

“(Redadas) No, no hay nada de eso. No hay esas cosas no sé de dónde salió”, dijo en conferencia de prensa.

El mandatario criticó a la ONU por no contar con un plan de desarrollo para los pueblos de América Latina y el Caribe.

“¿Cómo se va a enfrentar el problema migratorio, de la violencia, de la drogadicción si no se atienden las causas? Si no se atiende eso, pues cómo vamos a vivir en sociedades más justas y en paz. Ese es el meollo del asunto”, comentó.

Así también, el presidente acusó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de estar solo “de adorno y de ser un florero”, y no tener un plan para enfrentar el grave problema de la migración ilegal, por lo que la señaló de tener mucha responsabilidad en este problema.

El presidente también acusó a las grandes potencias y organismos financieros internacionales de no tiene un sólo plan para apoyar a los países más pobres “y solo tomar partido en las guerras y enviar armamento”.

Así también adelantó que en las elecciones federales de 2024, cuando se renovará la Cámara de Diputados y el Senado, sus adversarios buscarán que no se tenga la mayoría calificada para que no pueda hacer reformas constitucionales.

“Están como nerviosos, los noto desesperados porque yo creo que el pueblo va a llevar a cabo la reforma al Poder Judicial para que los jueces, magistrados, ministros, los elija el pueblo, porque hace falta esa reforma, y es parte del proceso de transformación; nada más que para eso se requiere reformar la Constitución y se necesita tener mayoría calificada”, mencionó.