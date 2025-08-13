En México y el mundo es tiempo de mujeres

Desde Palacio Nacional, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la inauguración de la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, donde afirmó que es tiempo de mujeres en México y en el mundo entero.

“Decir: llegamos todas es, en efecto, que llegamos todas con la historia y con el futuro. Por eso, el día de hoy quiero decirles que sé que no solamente es tiempo de mujeres en México, sino que es tiempo de mujeres en el mundo entero”, aseveró.

Explicó que México vive un momento especial en su historia desde el 2018, cuando llegó la Cuarta Transformación de la vida pública al gobierno e inició la reivindicación de las mujeres y grupos que fueron olvidados históricamente.

Refirió que su llegada a la Presidencia de México no sólo significó la continuidad de la Cuarta Transformación, sino la posibilidad de que todas las mexicanas lleguen con ella y se garantice el acceso a los derechos básicos de salud, educación, vivienda y una vida libre de violencia.

Disminuye 25.3 % el homicidio doloso

En otro tema, el Gobierno de México, a través del Gabinete de Seguridad, informó que la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad, durante los 10 primeros meses de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ha disminuido 25.3 por ciento el promedio diario de víctimas de homicidio doloso, de septiembre de 2024 a julio de 2025; lo que representa 22 homicidios diarios menos.

Resaltó que la disminución del 25.3 por ciento es producto de la implementación de los cuatro ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad: atención a las causas; consolidación de la Guardia Nacional; fortalecimiento de la inteligencia e investigación y coordinación entre las instituciones de seguridad.

Descarta que reforma electoral es para reelección de AMLO

Así también, respondió a quienes ven que la reforma electoral está pensada para reelegir al expresidente Andrés Manuel López Obrador en 2030.

“Yo creo que ven mucha ciencia ficción, mucha ciencia ficción”, expresó Sheinbaum Pardo en su conferencia.

Exconsejeros electorales podrán participar

Tras instalarse la Comisión Presidencial para la reforma electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró que exconsejeros electorales como Lorenzo Córdova y Luis Carlos Ugalde pueden participar en el proceso, como cualquier otro ciudadano porque “ni son más ni son menos”.

La jefa del Ejecutivo insistió en que la lista de plurinominales se ha convertido, para muchos partidos políticos, “en el reparto interno de puestos”.

Señaló a Lorenzo Córdova de hipócrita y recordó un audio en el que se le califica de discriminador.