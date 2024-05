En mi gobierno se ejerce la libertad sin límite: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que en las conferencias “mañaneras” haya manipulación y destacó que en su gobierno se ejerce la libertad sin límite porque sus adversarios pueden hasta insultarlo.

“Cuesta trabajo que se entienda que somos distintos, cuántos años de sometimiento a los medios, décadas, esto viene de lejos. Cuando se decide, a ver, a ejercer la libertad, sin límites porque hasta pueden insultar como lo hacen.

“Pero dicen: ´no, no, no puede ser todos son iguales´. No, no somos iguales. Aquí ustedes se dan cuenta que no hay manipulación y que nosotros no hablamos, nos vemos con Jesús (Ramírez) de 6 a 7, pero estamos en el Gabinete de Seguridad, no es a haber que se está diciendo y que predomina en los medios, no”.

Sin mencionar su nombre, el presidente Andrés Manuel López Obrador salió en defensa de la candidata de Morena, PT y PVEM a la gubernatura de Veracruz, Rocío Nahle García.

Dijo que a la exsecretaria de Energía se les está acusando injustamente de actos deshonestos.

En otro tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el próximo domingo 5 de mayo encabezará la ceremonia del 162 aniversario de la batalla de Puebla, la última de su sexenio.

El Mandatario federal destacó que, en casi seis años de gobierno, nunca ha dejado de conmemorarse este hecho que calificó de “histórico”, y que se tiene que exaltar.

Así también, el mandatario aprovechó para felicitar y enviar una abrazo este viernes 3 de mayo Día de la Santa Cruz a los trabajadores de la construcción en su día, y a quienes calificó como los mejores del mundo.Ironiza “montaje” de supuesta fosa clandestinaDurante la mañanera de este viernes, Andrés Manuel López Obrador ironizó sobre la cobertura dada por algunos medios informativos “al montaje” de la supuesta fosa clandestina y crematorio en la Ciudad de México, donde posteriormente las autoridades locales confirmaron que no contenía restos humanos.

El mandatario lo vinculó a la temporada e inclusive ironizó: “Es mejor consumir las frutas de temporada, porque son más baratas, están más frescas y la fruta es pura vitamina. Entonces, la recomendación es esa, hay que saber cuándo es la temporada. Ahora es mango, está por terminar cuando empiezan las lluvias, ya no hay mamey, nosotros le llamamos allá (en Tabasco) zapote. Pero es importante la temporada, además porque se ahorra, cuesta menos, siempre”.