En Morelos impugnan ley de transformación digital

El Gobierno de México recurrió a una controversia constitucional para demandar la invalidez de varios artículos de la Ley de Transformación Digital del Estado de Morelos, expedida mediante publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, en octubre pasado.

En la controversia radicada con el número 273/2025, el Gobierno Federal impugna las porciones normativas de los artículos 11, “telecomunicaciones”, 17, fracción XXV, “estrategias y políticas en materia de conectividad en espacios públicos, a fin de mejorar el acceso a internet”; 74, fracción IV, “las demás que determine la agencia”; 77, “la Agencia será la encargada de habilitar y administrar la Llave MX”; 83, fracción IV “la agencia emitirá los lineamientos para el uso de la llave MX para habilitar el Expediente Digital Ciudadano”; y 89, “en términos de los lineamientos que para tal efecto emita la agencia”.

En el desglose, el Gobierno Federal precisa que el artículo 17 de la ley morelense se arroga las atribuciones de “proponer las estrategias y políticas en materia de conectividad en espacios públicos, a fin de mejorar el acceso a internet, con prioridad en las comunidades que presenten menor disponibilidad de este servicio”.

Asimismo, impugna el contenido del artículo 74 en el rubro de “Herramientas para la Digitalización”, cuya fracción IV indica, “las demás que determine la Agencia, la Autoridad Nacional de Simplificación y Digitalización o los reglamentos y leyes en materia de simplificación y digitalización”.