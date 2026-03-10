En muchas regiones el crimen decide quién gobierna

Ante las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la situación de violencia en México, el senador del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, señaló que aunque las afirmaciones resultan incómodas, en diversas zonas del país reflejan una realidad que no se puede seguir ignorando.

El legislador advirtió que en distintas regiones del territorio nacional el crimen organizado ha logrado imponerse sobre las autoridades locales y controlar actividades políticas, económicas y sociales.

“Hay municipios completos donde el crimen organizado decide quién puede gobernar, quién puede hacer campaña y quién puede trabajar. En muchos casos, las familias viven bajo amenazas permanentes y esquemas de extorsión”, señaló.

Sostuvo que negar la gravedad del problema no ayuda al país ni fortalece su imagen internacional. Por el contrario, subrayó que el primer paso para recuperar la seguridad es reconocer la dimensión del desafío.