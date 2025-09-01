En operativo desinstalan 71 “cámaras parásitos”

Un total de 71 “cámaras parásitos”, que eran presuntamente eran utilizadas por los grupos delictivos de la región de la Chontalpa, en Tabasco, fueron localizadas y desinstaladas por los elementos de la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, los uniformados llevaron a cabo el Operativo Halcón Ciego, mediante el cual se retiraron los dispositivos que habían sido colocados ilegalmente.

Las cámaras fueron retiradas de distintas zonas de Comalcalco, donde se inmovilizaron 42 dispositivos; Cunduacán con 19; mientras que en Jalpa de Méndez y Paraíso, se desmantelaron cinco en cada demarcación.

Al término de las labores, se contabilizaron un total de 71 cámaras “parásitos” retiradas, con las que de acuerdo con las autoridades, se reduce la capacidad de los grupos criminales para monitorear y evadir a las fuerzas de seguridad.

Cabe señalar que el 28 de julio pasado, las autoridades reportaron la desinstalación de 75 cámaras conocidas como “parásitos” en las colonias Indeco y Villa las Flores, Centro, por estar presuntamente bajo el control de la delincuencia.

Mientras que el 29, se informó el desmantelamiento de 93 cámaras instaladas de forma ilegal en la vía pública, en tres municipios de la Chontalpa y el Centro.