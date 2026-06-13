En operativo por partido inaugural, detienen a 19

Durante el operativo de seguridad implementado por el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026 en el Estadio Ciudad de México, autoridades capitalinas reportaron la detención de 19 personas por distintos hechos.

Durante el encuentro entre México y Sudáfrica, se registraron movilizaciones en las inmediaciones del estadio, donde un grupo de personas encapuchadas lanzó petardos, piedras y otros objetos contra policías que realizaban una línea de contención. Tras la intervención, ocho personas fueron detenidas y presentadas ante autoridades ministeriales, mientras que cuatro más fueron remitidas ante un juez cívico.

La SSC informó que 11 policías resultaron lesionados durante estos hechos.

En otros puntos de concentración, como el Fan Festival del Zócalo capitalino, policías detuvieron a tres personas y recuperaron 36 teléfonos celulares que presuntamente habían sido robados a asistentes.