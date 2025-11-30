En órbita microsatélite de alcaldía Álvaro Obregón

La alcaldía Álvaro Obregón informó que el microsatélite MXÁO-1 quedó formalmente colocado en órbita, tras su lanzamiento desde la Base Aérea de Vandenberg, en California.

El dispositivo formó parte de la misión Transporter-15 de SpaceX, integrada por 58 satélites de 16 países dentro del programa Smallsat Rideshare, orientado a facilitar el acceso a plataformas espaciales para proyectos gubernamentales, académicos y privados.

“Hoy, Álvaro Obregón no solo está en el mapa, está en el espacio. Este logro representa el poder de la colaboración, la visión y la voluntad de transformar lo local en algo verdaderamente universal”, dijo el alcalde Javier López Casarín.

De acuerdo con información de la alcaldía, el MXÁO-1 se convirtió en el primer satélite desarrollado por un gobierno subnacional en México y América Latina.

El microsatélite opera a una altitud de entre 500 y 550 kilómetros y está equipado con una cámara multiespectral de 1.5 metros por píxel, diseñada para obtener imágenes de alta precisión destinadas a tareas de monitoreo territorial y análisis urbano.

“El MXÁO-1 simboliza el futuro de la gobernanza: gobiernos que colaboran con la academia y la industria para construir soluciones reales. Hoy, la innovación mexicana orbita el planeta”, destacó López Casarín.

El proyecto se desarrolló bajo un esquema de colaboración entre gobierno, academia e industria, conocido como modelo de triple hélice. En este proceso participaron la empresa mexicana Macrolab Acreditación y la firma surcoreana Nara Space, responsables del diseño, integración y operación técnica del dispositivo. La alcaldía Álvaro Obregón fungió como coordinadora del proyecto, convocando a instituciones académicas y compañías tecnológicas.

El satélite enviará imágenes destinadas a monitorear zonas naturales, cauces y barrancas; detectar procesos de deforestación, incendios forestales y deslaves; fortalecer labores de seguridad pública mediante mapeo territorial; y apoyar el análisis relacionado con movilidad, infraestructura urbana y estudios ambientales.

La información será procesada en el Centro de Monitoreo y Análisis MXÁO-1, ubicado en Santa Fe. Este centro integra especialistas y académicos pertenecientes al Clúster Universitario de Alto Nivel, conformado por 27 instituciones, entre ellas 20 universidades públicas y privadas situadas en la demarcación. Desde este espacio se realizarán análisis técnicos para convertir los datos obtenidos en insumos aplicables a la gestión pública y al desarrollo sostenible.

La alcaldía informó que el MXÁO-1 permanecerá en operación durante los próximos años y su funcionamiento permitirá generar información continua para proyectos de investigación científica, estudios ambientales y estrategias de planeación territorial.

Con este lanzamiento, Álvaro Obregón se posiciona como la primera demarcación territorial del país en desarrollar un programa espacial propio orientado a la generación de datos para políticas públicas, con énfasis en sustentabilidad, gestión de riesgos y planeación urbana. Según la información difundida, el proyecto busca fortalecer las capacidades locales de análisis territorial y mejorar la toma de decisiones basada en evidencia técnica.