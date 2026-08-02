En plena quincena, reportan fallas en app de BBVA

Usuarios de BBVA México reportaron este viernes fallas en la aplicación móvil del banco, principalmente al intentar ingresar para consultar su saldo de nómina o realizar operaciones, en una fecha que coincide con el pago de quincena para miles de trabajadores.

A través de publicaciones en la red social X, clientes señalaron dificultades para acceder a la app, solicitudes constantes para restablecer contraseñas y retrasos en la recepción de transferencias a otras cuentas.

Otros clientes cuestionaron si la plataforma presentaba una caída debido a que los pagos no se reflejaban.

Ante los reportes relacionados con transferencias, la institución bancaria respondió a algunos usuarios en X que las operaciones interbancarias pueden tardar hasta 24 horas hábiles en verse reflejadas. Agregó que, después de ese periodo, el beneficiario debe revisar la situación directamente con su banco.

Las principales incidencias estuvieron relacionadas con el acceso a la plataforma y la ejecución de operaciones.