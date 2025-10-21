En plena sesión cachan a Blanco jugando pádel

El diputado morenista, Cuauhtémoc Blanco Bravo, fue captado jugando pádel durante la sesión para discutir la Ley de Aguas Nacionales.

En sesión remota de la Comisión de Presupuesto, los diputados se encontraban discutiendo la opinión sobre la Ley de Aguas Nacionales cuando se le pidió al exfutbolista emitir su voto.

Al abrir la cámara y micrófono de su dispositivo móvil, se observó que Blanco Bravo se encontraba en la cancha con raqueta en mano.

“Cuauhtémoc Blanco, si me pueden poner asistencia, por favor; muchas gracias”, se oye decir al examericanista.

Distraído

Enseguida, la diputada Merilyn Gómez Pozos le pide que emita su voto, pero el exfutbolista, evidentemente distraído, se limita a decir “muchas gracias”.

Gómez Pozos, presidenta de la comisión, tuvo que repetir varias veces la pregunta, sin obtener respuesta, pues Cuauhtémoc Blanco se desconectó de la sesión remota.