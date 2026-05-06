En qué celulares sonará hoy la alerta sísmica

Este miércoles en punto de las 11:00 horas, se llevará a cabo el Primer Simulacro Nacional 2026, un ejercicio preventivo que busca preparar la respuesta de la ciudadanía ante este tipo de siniestros.

De acuerdo con las autoridades, la participación activa de instituciones públicas y privadas, comunidades y la población en general, permitirá identificar las áreas de oportunidad en los protocolos de evacuación y resguardo.

Además de la red de altavoces instalada en distintas entidades de la república, una de las herramientas clave es la alerta sísmica que llega directamente al celular por medio de un mensaje masivo con un tono especial.

Por este motivo a continuación te diremos cuáles son las especificaciones que debe cumplir tu dispositivo móvil para recibir la alerta del simulacro.

Los celulares a donde llegará la alerta deben cumplir con tres aspectos esenciales:

El dispositivo móvil debe estar encendido y conectado a una red 2G, 3G, 4G o 5G.

El sistema operativo del celular tiene que estar actualizado y no presentar ninguna modificación.

No es necesario que tu dispositivo móvil tenga saldo o datos para navegar en internet. Recuerda que el mensaje de alerta no tiene costo.

A través del sistema Cell Broadcast se enviará un mensaje masivo a millones de dispositivos. El texto de alerta será claro y directo:

“ESTO ES UN SIMULACRO. Este es un mensaje para probar la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México”.

Sigue estas recomendaciones

Para participar activamente puede marcar la diferencia en una emergencia real; por lo que las autoridades recomiendan:

Mantener la calma en todo momento, seguir indicaciones de brigadistas o personal de Protección Civil, evacuar de forma ordenada y rápida, llevar la mochila de emergencia, ayudar a personas vulnerables, dirigirse al punto de reunión previamente establecido, apagar luz, gas y agua si es posible

Por otro lado, Protección Civil ha recomendado que, durante un simulacro es indispensable: No usar elevadores, no correr, no gritar ni generar pánico, no empujar durante la evacuación, no regresar al inmueble hasta recibir indicaciones oficiales.