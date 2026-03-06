En qué consiste la Ley Valeria

Desde febrero pasado, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados se discuten reformas a nivel federal para sancionar el acecho por cualquier medio, acercamientos, acciones intimidatorias o de intromisión sin consentimiento.

Gabriela Rodríguez Rojas, académica de la Facultad de Derecho, explicó que esa propuesta surgió a partir del caso de Valeria Macías, una maestra de Monterrey que fue acechada durante aproximadamente nueve años por uno de sus alumnos. El hecho evidenció la ausencia de un marco jurídico específico para sancionar y proteger a las víctimas de esta forma de violencia.

Explicó que el acecho consiste en realizar, de manera reiterada, por cualquier medio y sin consentimiento, actos de vigilancia, seguimiento, acercamiento o contacto no deseado.

En febrero de 2026, y a partir de la iniciativa Ley Valeria, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad sancionar el acecho a nivel federal. El decreto fue turnado al Senado para su discusión y eventual votación.