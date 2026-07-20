En qué consiste nueva ley contra feminicidio

La iniciativa de Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, propone homologar en todo el país la tipificación de este delito, establecer penas de entre 50 y 70 años de prisión y crear un Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad por Feminicidio.

De acuerdo con la Secretaría de las Mujeres, la propuesta busca eliminar la fragmentación jurídica existente entre las entidades federativas mediante un tipo penal único que contempla 10 razones de género para investigar y sancionar los feminicidios, entre ellas antecedentes de violencia contra la víctima, violencia sexual, estereotipos de género y relaciones de desigualdad o poder.

La subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias, Ingrid Gómez Saracibar, señaló que la iniciativa coloca en el centro los derechos de las víctimas directas e indirectas, al garantizar acceso a la verdad, asistencia jurídica especializada y gratuita, atención médica y psicológica de urgencia, así como la restitución y entrega digna de los cuerpos a sus familiares.

Cambios

La propuesta también incorpora 19 agravantes que aumentarían las sanciones cuando las víctimas sean niñas, adolescentes, adultas mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, periodistas, defensoras de derechos humanos o migrantes.

En materia de investigación, establece la obligación de que el Ministerio Público inicie de oficio y de manera inmediata las indagatorias de toda muerte violenta de una mujer bajo la hipótesis de feminicidio.

Además, prevé que el delito, las sanciones y la reparación del daño sean imprescriptibles, y prohíbe la aplicación de amnistías, criterios de oportunidad, conmutación de penas o beneficios de libertad condicionada para los responsables.

La iniciativa contempla también la pérdida de derechos sucesorios, de patria potestad, tutela o custodia de hijas e hijos, así como la inhabilitación para ocupar cargos públicos.