En qué estados sonará la alerta sísmica este 2026

En México la cultura de la prevención frente a desastres naturales se refuerza mediante la realización de ensayos que permitan crear hábitos de respuesta y con ello, poner a prueba la eficiencia de las medidas y protocolos de protección y seguridad de los mexicanos.

Por ello, este miércoles 6 de mayo a las 11:00 horas se llevará a cabo el Primer Simulacro Nacional 2026, con el objetivo de contribuir con el fortalecimiento de las capacidades de reacción de las unidades internas y sus brigadas ante la eventualidad de un desastre.

Durante el simulacro, se alertará a la población a través de los 14 mil 191 altavoces instalados en el territorio mexicano y mediante un mensaje directo en los dispositivos celulares de los mexicanos, optimizando los protocolos de evacuación a través del avance tecnológico.

Los altavoces de la alerta sísmica del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (Sasmex) se activará en los estados y municipios que cuentan con cobertura a los 96 sensores que monitorean las zonas de peligro sísmico en el territorio mexicano, tales como Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Michoacán, Jalisco, Morelos, Chiapas, Colima.

La alerta sísmica proporciona desde 20 a 120 segundos de tiempo de oportunidad aproximadamente, antes de la llegada de un sismo dependiendo de la distancia al epicentro y se mantiene activa por un minuto. Su sonido se diseñó en 1993, buscando que fuera único e inconfundible con otros.