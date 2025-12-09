En reunión con Trump se habló del T-MEC: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que en el marco del sorteo de la FIFA 2026 del pasado viernes en Washington, habló de comercio con el mandatario Donald Trump, así como del T-MEC próximo a revisarse.

“Hablamos de muchas cosas y particularmente de comercio; de lo que tiene que ver con el T-MEC hacia adelante y ahí quedamos de seguir trabajando. Y se nombraron responsables para seguir trabajando, distintas áreas del gobierno de Estados Unidos que participan, del gobierno de México y del gobierno de Canadá”, detalló Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este lunes 8 de diciembre en Palacio Nacional.

Aseguró que se vio una buena relación, tras su encuentro también con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y con Trump.

La mandataria federal reiteró que México siempre tiene que buscar una buena relación con Estados Unidos por muchas razones: “porque son nuestros vecinos; porque allá viven 40 millones de mexicanos; y porque es mejor llegar a acuerdos que confrontaciones”.

Descarta haber abordado con Trump tema del “El Mayo”

Además, negó que durante su reunión se haya abordado la confesión de Joaquín Guzmán López —hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán—, quien aseguró haber secuestrado y entregado a Ismael “El Mayo” Zambada a autoridades estadounidenses.

La mandataria afirmó que ese asunto corresponde exclusivamente a la Fiscalía General de la República (FGR).

Señaló que la fiscal general, Ernestina Godoy, será quien dé seguimiento a las solicitudes de información hacia Washington.

Así también, la presidenta descartó que vaya a reconsiderar su decisión de no asistir a la inauguración del Mundial 2026, que se celebrará en el Estadio Banorte.

Afirmó que prefirió ceder su boleto a una persona que normalmente no tendría la posibilidad de acudir a un evento de esa magnitud.

Habla posicionamiento de PAN sobre Ley de Aguas

Y ante la aprobación de la Ley de Aguas en el Congreso, Claudia Sheinbaum declaró que el posicionamiento del PAN demuestra ignorancia y les dijo que sería bueno que leyeran la Constitución.

La titular del Ejecutivo rechazó que se atente contra la propiedad privada.

“La postura del Partido Acción Nacional, la pública, lo que demuestra es una total ignorancia, así lo digo con todas sus letras. Lo primero, no han leído la Constitución: el agua es un recurso natural que es un bien de la nación, eso está desde la Constitución del 17, porque ellos dicen que se atenta contra la propiedad privada del agua; lo que dice la Constitución es que se puede concesionar”, expresó al reiterar que la ley representa un ordenamiento de las concesiones.

Encabeza la 139 Asamblea General Infonavit

Por otra parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó este jueves la 139 Asamblea General del Infonavit, donde destacó los avances de su gobierno en el fortalecimiento del derecho a una vivienda digna para las y los trabajadores del país.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, subrayó la importancia de consolidar políticas públicas que reduzcan las desigualdades y permitan a más familias acceder a créditos y programas habitacionales.

En otro tema, Claudia Sheinbaum reiteró el lunes que el Gobierno Federal no puede hacer público a qué país fue propuesto Alejandro Gertz Manero, extitular de la Fiscalía General de la República (FGR), para ocupar una embajada, hasta que el Estado receptor no acepte las cartas credenciales.