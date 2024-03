En la revisión que se hará en 2026 al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), nuestro país no debe aceptar ninguna renegociación, advirtió el exsecretario de Economía, Ildefonso Guajardo. En reunión entre la candidata presidencial opositora, Xóchitl Gálvez, y empresarios de la Canaco Servytur, el exfuncionario en el sexenio de Enrique Peña Nieto señaló que es muy importante que los mexicanos nos refiramos a eso como una revisión.

“No vamos a renegociar el Tratado de Libre Comercio. ¿Qué quiere decir una revisión? Que llevaremos las agendas de los tres países porque habrá muchas áreas de oportunidad para mejorar el acuerdo, y en las que haya consenso, en automático se adoptan y se cambian”, dijo.

Explicó que donde haya diferencia se abre un espacio de 10 años para llegar a una coincidencia: “Así es que eso de que es la terminación automática, no”.

“¿Ustedes creen que la administración Biden o la administración Trump, al pasar los 10 años de controversia, van a perder un acuerdo de esta naturaleza, simplemente por una diferencia?

“Claro que no. Creo que el problema más grande que vamos a enfrentar frente a cualquiera que sea la administración norteamericana, republicana o demócrata, no van a ser las reglas de origen automotriz, van a ser dos temas: cómo México garantiza que no estamos siendo motivo de triangulación de productos chinos que no cumplen con los compromisos, y que hoy es gran preocupación, como el caso del acero; y la segunda, la inversión china en México y la expansión de los mercados”, refirió Guajardo.